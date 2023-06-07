Жительниц Тюмени берут на службу по контракту и обещают зарплату до 350 тысяч рублей

Фото: Информационный центра правительства Тюменской области.

В Тюмени женщинам предлагают заключить контракт и поехать в зону СВО за 500 тысяч рублей. Соответствующие вакансии появились на популярном сайте по поиску работы и продаже вещей.

В объявлении говорится, что компания набирает сотрудников на контрактную службу. Однако пол для работодателя не важен, но женщины должны обладать медицинским образованием и быть младше 47 лет. При заключении контракта жительницы Тюмени сразу получают 500 тысяч рублей от организации и ежемесячные выплаты от Министерства обороны РФ в размере 195 тысяч рублей. Заработная плата контрактников-женщин достигает порядка 350 тысяч рублей.

Напомним, что работодатель и власти обещают помогать близким участников СВО в решении различных вопросов, вплоть до бытовых. А также предоставить им амуницию, питание и медицинское обслуживание.