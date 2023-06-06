В Тюмени на улице Ветеранов Труда горят промышленные ангары с дровами

Дым заметили жители Зареки и центра города со стороны жилых домов на Холодильной. Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени на пересечении улиц Тимофея Чаркого и Ветеранов Труда мощно горят ангары. Дым и пламя заметили жители Зареки и центра города со стороны жилых домов на Холодильной. По словам очевидцев, недалеко от жилых строений загорелись ангары и хозяйственные корпуса.

Согласно данным интернет-карт, на улице, где предположительно заметили дым, находятся несколько автосервисов и офисов энергетических компаний. Пользователи в социальных сетях сообщают, что горят промышленные склады и ангары с дровами.

На месте работают пожарные. Сотрудники ГИБДД перекрыли проезд. Предположительно, площадь возгорания достигает больше 500 квадратных метров. Один из ангаров полностью выгорел, еще два полыхают.

— Горит сильно, видно с многоэтажек в центре города, — пишут тюменцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На улице, где предположительно заметили дым, находятся несколько автосервисов. Фото: Виктория Гаврик

Фото: соцсети.

Комментарий от МЧС России по Тюменской области ожидается.