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НовостиОбщество6 июня 2023 8:14

Парковочное пространство в Тюмени станет бесплатным с 10 по 12 июня

Все городские паркинги будут работать в бесплатном режиме
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации.

Парковочное пространство в Тюмени станет бесплатным на три дня. В выходные и праздничные дни с 10 по 12 июня все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме.

– Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день платная парковка в Тюмени расположена в периметре улиц: Герцена – Профсоюзная; Луначарского – Коммунистическая; на Республики (от Мельникайте до Максима Горького).

Автомобилистов в Тюмени просят не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов.