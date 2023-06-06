Парковочное пространство в Тюмени станет бесплатным с 10 по 12 июня

Фото: пресс-служба городской администрации.

Парковочное пространство в Тюмени станет бесплатным на три дня. В выходные и праздничные дни с 10 по 12 июня все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме.

– Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день платная парковка в Тюмени расположена в периметре улиц: Герцена – Профсоюзная; Луначарского – Коммунистическая; на Республики (от Мельникайте до Максима Горького).

Автомобилистов в Тюмени просят не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов.