Жара в Тюменской области 5 июня 2023 года достигнет своего пика

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным синоптиков Росгидрометцентра, знойная погода в Тюмени сменится крайне резким похолоданием. Жара начнет постепенно спадать во вторник, 6 июня 2023 года. Знойная погода достигнет своего пика в понедельник, столбики термометров днем поднимутся выше +33 градусов Цельсия, местами по области до +38 градусов.

В этот день ветер подует южный до 10 метров в секунду, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью: ветер юго-западный до 11 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров. В темное время суток температура в регионе охладится до +16 градусов.

Во вторник в Тюменской области мощно похолодает. Температура воздуха днем охладится до +25 градусов и ниже. Долгожданные осадки и прохлада нагрянут в Тюмень и область к среде.

К концу следующей недели в городе не исключено еще более резкое похолодание до +15 градусов. Впрочем, по данным метеорологов, жара еще вернется в тюменский регион во второй половине июня.