В Тюмени 4 июня 2023 года будет все также жарко

Погода в Тюмени на 4 июня Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 4 июня, тюменцев ожидает жаркий день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, но к обеду его закроют набежавшие облака, вечером ситуация не изменится.

Днем столбики термометров покажут +34 градуса, к вечеру температура опустится до +31, а ночью похолодает до +22.

В течение суток будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: