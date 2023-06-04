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НовостиПроисшествия4 июня 2023 0:00

В Тюмени 4 июня 2023 года будет все также жарко

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 4 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Тюмени на 4 июня

Погода в Тюмени на 4 июня

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 4 июня, тюменцев ожидает жаркий день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, но к обеду его закроют набежавшие облака, вечером ситуация не изменится.

Днем столбики термометров покажут +34 градуса, к вечеру температура опустится до +31, а ночью похолодает до +22.

В течение суток будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже:

Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области