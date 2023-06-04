За год зарплаты и депозиты жителей Тюменской области выросли на 13% Фото: Вера Зенина

За год средняя зарплата жителя Тюменской области выросла на 13%,3 и теперь составляет 64 071 рубль. Таким образом уровень среднемесячных номинально начисленных зарплат работников региона находится на третьем месте в УрФО.

Традиционно самые высокие показатели на севере региона: Ямал - 134 748 рублей, Югра - 97 000 рублей. Далее идут Свердловская область - 58 095 рублей, Челябинская - 52 208 рублей и Курганская - 43 792 рубля. А средняя зарплата в России увеличилась за год на 10,7% и составила 66 778 рублей.

Кроме того, за прошедший год возрос объем сбережений жителей Тюменской области - на 13%. По последним данным регионального отделения Банка России, наши граждане держат на счетах 295 миллиардов рублей, сообщает «Вслух.ру».