В районе Антипино у Тюмени загорелось поле

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

У Тюмени в Антипино произошел природный пожар. Загорелась трава на поле. Дым от возгорания заметили жители многоэтажных домов в районе ТЭЦ-2.

– Горит причем 3-й день подряд в одном месте. К вечеру тушат, а на следующий день опять пожар, – заявил местный жители в Telegram-канале «Добровольцы Тюмень».

В пресс-службе ГУ МЧС России Тюменской области заявили, что сообщение в пожарную охрану поступило утром 2 июня около 8 часов. Произошло возгорание на улице Благовещенской в Антипино. В тушении пожара принимали участие 27 спасателей и 6 единиц спецтехники.

– Пожар локализован, сейчас он проходит стадию ликвидации, идет проливка открытых очагов возгорания, – уточнили в ведомстве.

Напомним, в Тюменской области противопожарный режим продлили до 24 июня 2023 года. Жителям запрещено посещать леса и природные водоемы.