В Тюмени из-за антисанитарии закроют частный пансионат «РЭМЕЛИ» на Молодежной, 76

Фото: прокуратура Тюменской области.

В Тюмени из-за антисанитарии закроют частный пансионат «РЭМЕЛИ». Приостановление деятельности заведения инициировала прокуратура Калининского округа. Сотрудники надзорного органа провели проверку в пансионате, где осуществляют деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания на улице Молодежной, 76 в Тюмени.

– Установлено, что деятельность пансионата осуществляет зарегистрированное в Кемеровской области ООО «Гармония». Пансионат «РЭМЕЛИ» в региональном реестре поставщиков социальных услуг не состоит, предоставление услуг осуществляется на основании коммерческих соглашений, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Фото: прокуратура Тюменской области.

На момент проверки в пансионате жили круглосуточно 40 человек. В ходе инспекции сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения требований санитарных норм и правил. Правоохранители возбудили административное дело, внесли генеральному директору ООО «Гармония» представление и направили в суд исковое заявление о приостановке деятельности пансионата.

Фото: прокуратура Тюменской области.

Сейчас специалисты департамента социального развития региона ведут работу с родственниками пожилых людей, пребывающих в пансионате, по вопросу их дальнейшего размещения в подведомственных социальных учреждениях.