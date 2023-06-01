Фото: Тюменский технопарк «Кванториум».

В Тюмени состоялся праздник в детском технопарке «Кванториум». Мероприятие посетили ребята, желающие приобщиться к тайнам науки, им показали опыты, дали попробовать своими руками создать интересное, рассказали о направлениях, а также просто развлекли.

Преподаватель дополнительного образования Екатерина Медведева показывала ребятам простые химические опыты. Дети узнали, как именно создается искусственная кровь, которую используют для съемок фильмов. Самую большую очередь собрал стенд виртуальной реальности.

Ребята с удовольствием надели VR-очки, взяли в руки специальные контроллеры и погрузились в иной мир, где сражались на лазерных мечах. По словам куратора площадки, в детском технопарке есть VR-квантум, который занимается разработкой игр и приложений под виртуальную реальность.