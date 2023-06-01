Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского.

В Тюменской области 1 июня заработала передвижная экспозиция «Эхо войны», в которой представлены экспонаты, найденные в ходе поисковых экспедиций. Посмотреть на уникальные находки и прикоснуться к прошлому своей страны тюменцы могут в президентском училище на улице Клары Цеткин, 39.

Впервые концепцию выставки презентовали в декабре 2021 года. За несколько лет экспонаты побывали в различных учреждениях России, сегодня с ними смогли познакомиться и жители Тюменской области. В 2022 году патриотическую выставку «Эхо войны» посетили больше 3 тысяч россиян в каждом городе нашей страны.

На сегодняшний день выставка содержит более 100 экспонатов вооружения, снаряжения и предметов быта времен Великой Отечественной войны. Из каждой экспедиции поисковики дополняют выставку новыми экспонатами.

Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского.

– В нашей передвижной экспозиции «Эхо войны» представлены экспонаты, которые мы находим в ходе наших полевых экспедиций. Мы два раза в год ездим в экспедиции, находим интересные вещи прошлого века. В 2020 году формат у нас обновился, сделали экспозицию более мобильной. Военные ящики стилизовали. В экспозиции представлены предметы быта рабоче-крестьянской Красной армии, макеты вооружений наших солдат, личные вещи военнослужащих. Также мы находили предметы, которые солдаты брали из дома, эти вещи связывают нас не только с войной, но и с конкретной личностью, их подвигами и судьбой, – рассказал специалист областного поискового центра имени Артура Ольховского Сергей Чекерис журналисту «КП»-Тюмень».

Летом этого года экспедиция проходила в окрестностях Тюменской области. Среди других находок тюменцев – «трофейные» кружки, гильзы, осколки боеприпасов и даже части орудий времен Первой мировой войны. Сейчас найденные экспонаты поисковиков находятся на реставрации, в дальнейшем многие пополнят передвижную выставку.

– Особое внимание мы уделяем установлению личности солдат. Для нас как для поисковиков важно не просто найти солдата, но и установить его личность. Из необычного: у нас есть самодельные предметы. Например, самодельные ложки из котелка, есть самодельные курительные трубки, портсигары. Однажды мы нашли портсигары, которые были подписаны одним солдатом «Подарок от Саши Волынко», – уточнил руководитель музея истории поискового движения Тюменской области Сергей Чекерис.

Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского.

Передвижная выставка «Эхо войны» является важной составляющей в вопросах восстановления исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны, укрепления чувства любви к Родине и гордости за героическое прошлое.