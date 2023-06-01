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НовостиОбщество1 июня 2023 6:44

Путевки в детские лагеря Тюменской области подорожали на 7%

Власти установили предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей
Серафима Краснова
Власти установили предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей.

Власти установили предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени подорожала стоимость отдыха в детских оздоровительных лагерях, которые подчиняются администрации города. Соответствующий документ опубликовали на сайте тюменской мэрии. Предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в детских лагерях составляет 2610 рублей без НДС на 1 ребенка за смену в 21 календарный день.

«В сумме 1730 рублей без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не менее 14 календарных дней и в сумме 860 рублей без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не менее 7 календарных дней» – указано в документе городской администрации.

Напомним, что в прошлом году отдых в лагере для детей стоил 2488, 1650 и 819 рублей. Таким образом, пребывание ребенка в оздоровительном лагере в Тюмени за год подорожало на 5% – 7%.