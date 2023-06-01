Путевки в детские лагеря Тюменской области подорожали на 7%

Власти установили предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени подорожала стоимость отдыха в детских оздоровительных лагерях, которые подчиняются администрации города. Соответствующий документ опубликовали на сайте тюменской мэрии. Предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в детских лагерях составляет 2610 рублей без НДС на 1 ребенка за смену в 21 календарный день.

«В сумме 1730 рублей без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не менее 14 календарных дней и в сумме 860 рублей без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не менее 7 календарных дней» – указано в документе городской администрации.

Напомним, что в прошлом году отдых в лагере для детей стоил 2488, 1650 и 819 рублей. Таким образом, пребывание ребенка в оздоровительном лагере в Тюмени за год подорожало на 5% – 7%.