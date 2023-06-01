Фуат Сайфитдинов: «Региональная экономика работает стабильно и эффективно»

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Показатели социально-экономического развития Тюменской области за 2022 год говорят о том, что региональная экономика работает стабильно и эффективно. Об этом заявил председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов на заседании Совета глав законодательных органов субъектов УРФО под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. По словам депутата, этому способствует созданная в Тюменской области законодательная база, предусматривающая комплекс мер поддержки бизнеса.

- В регионе предусмотрена разного рода финансовая и нефинансовая, грантовая поддержка, предоставляются налоговые льготы и послабления, оказывается организационная и консультативная помощь бизнесу. Наиболее востребованная и эффективная мера – возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг, - рассказал Фуат Сайфидтинов.

Также в Тюменской области действует уникальный в России «промышленный кешбэк». Предпринимателям возмещают до 5% от стоимости импортозамещающей продукции и услуг, купленных у тюменских предприятий.

Кроме того, в условиях санкций в 2023 году держателям специальных инвестиционных контрактов полагается субсидия. Особенность контрактов состоит в том, что инвестор должен заниматься решением серьезных технологических задач, в том числе, в сфере импортозамещения.

- Реализуемые меры поддержки помогли предприятиям области адаптироваться и продолжить работу в условиях санкционного давления, а также, что очень важно, позволили сохранить рабочие места, - подытожил Фуат Сайфитдинов.

Председатель регионального парламента напомнил, что в организациях реального сектора экономики существует проблема нехватки инженеров, электросварщиков, слесарей-ремонтников. Для решения проблемы депутат предлагает усилить профориентационную работу профильную подготовку кадров в школах, техникумах, колледжах и вузах.

- У нас реализуется проект корпоративного взаимодействия «Школа-Вуз-Предприятие». Уже открыто 12 корпоративных классов с участием ведущих предприятий региона, а также 40 отраслевых индустриальных классов на базе Тюменского индустриального университета. На базе профессиональных образовательных организаций открыты 72 современные мастерские в рамках федерального проекта «Профессионалитет», - подчеркнул председатель облдумы.