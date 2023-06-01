В День защиты детей 1 июня малыши смогут прокатиться на тюменских аттракционах бесплатно

Парк на Цветном бульваре работает с 10:00 до 21:50. Фото: Виктория Гаврик

В День защиты детей малыши смогут прокатиться на тюменских аттракционах бесплатно. Карусели на Цветном бульваре 1 июня станут доступны для всех желающих. Примечательно, что речь идет только о двух развлекательных комплексах, уточнили в администрации парка.

— 1 июня с 10:00 и до 18:00 семейные аттракционы «АЛИ-БАБА» и карусель «КЛОУН» - БУДУТ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО!!! Не торопитесь, времени для катания достаточно, все-все успеют прокатиться, — говорится в сообществе.

Парк на Цветном бульваре работает с 10:00 до 21:50, экстремальные аттракционы и колесо обозрения – до 22:50. На работу парка развлечений может повлиять непогода: дождь или сильный ветер.