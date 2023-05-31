Речной флот «Транснефть – Сибири» подготовили к навигации

Фото: ПАО «Транснефть».

Нефтепроводчики полностью подготовили свой водный транспорт к периоду навигации 2023 года. Его применяют для перебазировки транспортных средств, спецтехники, технологического оборудования и материально-технических ресурсов в труднодоступные для наземной доставки места. Также водным транспортом персонал доставляют к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов, проведения учебно-тренировочных занятий.

В структурных подразделениях нефтетранспортного предприятия на плавсредствах провели ремонт и техобслуживание узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализации. Кроме того, специалисты испытали спасательное оборудование и противопожарный инвентарь, обновили лоцманские карты. Суда приняты в эксплуатацию, получены разрешения инспектирующих органов.

Отметим, что филиалы компании располагают 145 единицами водного транспорта. Это 10 буксиров, 9 служебно-разъездных катеров, нефтесборщик, 4 судна на воздушной подушке, 18 катеров-бонопостановщиков, а еще 12 барж и 95 моторных и гребных лодок. В соответствии с перспективным планом укомплектования внутреннего водного транспорта, утвержденным в ПАО «Транснефть», которое в этом году отмечает 30-летие, в 2023 году запланировано приобретение еще 6 единиц плавсредств.

Плавсредства базируются в Тюменском, Урайском, Тобольском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Ноябрьском, Уренгойском управлениях магистральных нефтепроводов, а также в специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий.

Суда курсируют по всему Обь-Иртышскому бассейну: это реки Обь, Иртыш, Пур, Таз и все боковые притоки – Тура, Тобол, Тавда, Сосьва, Конда, Балык, Салым, Юган. На территории Тюменской области, ХМАО-Югры навигация ведется с первых чисел мая, в ЯНАО эксплуатация водного транспорта начинается в июне.