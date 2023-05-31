В Тюмени 4 июня изменятся схемы движения автобусов по маршрутам № 41 и № 84

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

В Тюмени на время изменится схема маршрутов двух автобусов. 4 июня общественный транспорт по маршрутам № 41 и № 84 будет ездить по-иному. С 09.00 до 16.00 в связи с проведением чемпионата и первенства города по велосипедному спорту в дисциплине «Шоссе» на улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Домостроителей будет ограничено движение транспорта.

– Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы.