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НовостиОбщество31 мая 2023 12:27

В Тюмени 4 июня изменятся схемы движения автобусов по маршрутам № 41 и № 84

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда
Серафима Краснова
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

В Тюмени на время изменится схема маршрутов двух автобусов. 4 июня общественный транспорт по маршрутам № 41 и № 84 будет ездить по-иному. С 09.00 до 16.00 в связи с проведением чемпионата и первенства города по велосипедному спорту в дисциплине «Шоссе» на улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Домостроителей будет ограничено движение транспорта.

– Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы.