В Тюмени почти в два раза скинули цену на «средневековый замок» депутата – до 38,7 млн рублей

Стоимость замка оценивается в 38,7 млн рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени почти в два раза подешевел недостроенный объект в стиле «средневекового замка». Здание расположено на Червишевском тракте, степень его готовности составляет 62%. Предыдущий владелец планировал в нем оборудовать придорожный сервис.

Напомним, земельный участок передали компании «Арго», которая связана с депутатом областной думы Владимиром Пискайкиным. В 2022 году администрация города через суд отобрала долгострой и реализовала объект на торгах.

Стоимость замка оценивается в 38,7 миллиона рублей. Примечательно, что еще несколько месяцев назад долгострой пытались продать за 70 миллионов рублей. «Средневековый замок» реализуют на аукционе 18 июля 2023 года.