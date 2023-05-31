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НовостиЗдоровье31 мая 2023 10:51

Пассажиру стало плохо на борту самолета Москва – Тюмень

На борту воздушного судна находилась заместитель главврача ОКПБ
Серафима Краснова
На борту воздушного судна находилась заместитель главврача ОКПБ.

На борту воздушного судна находилась заместитель главврача ОКПБ.

Врачи в Тюмени спасли пассажирку самолета, которая следовала из Москвы ночью с 30 на 31 мая. На борту воздушного судна находились заместитель главврача ОКПБ Надежда Спадерова и врач-косметолог Юлия Жукова. Медицинские специалисты провели осмотр женщины, которой стало плохо.

– В первую очередь я врач и считаю, что любой человек поступил бы на моем месте так же. Хочется поблагодарить пассажиров рейса за поддержку и искреннее сопереживание, – заявила Надежда Спадерова.

Благодаря успешным действиям врачей самочувствие женщины улучшилось, после приземления самолета пациентку передали медикам для проведения дальнейшей диагностики.