Власти в Тюменской области выдадут собственникам аварийного жилья 400,6 млн рублей в 2023 году

Власти планируют в течение 5 лет расселить почти 145,41 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Фото: Татьяна Коркина

Почти 400 миллионов рублей направили власти в 2023 году на уплату возмещения собственникам аварийного жилья. Более 430 миллионов было выделено на завершение программы расселения граждан из ветхого дома, признанного таковым до 2017 года.

– В этом году будет завершён региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Власти планируют в течение 5 лет расселить почти 145,41 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 8,81 тысячи человек.