В Тюмени на 2 часа задержали вылет самолета в ЯНАО из-за проблем с двигателем

Экипаж самолета доложил о проблемах с левым двигателем по параметрам. Фото: Татьяна Коркина

Из-за проблем с двигателем из Тюмени утром 31 мая не смог вылететь самолет в ЯНАО. Командир воздушного суд исполнил возврат с исполнительного старта ВПП2. Экипаж самолета доложил о проблемах с левым двигателем по параметрам, рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

– 31.05.2023 06.20 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). КВС выполнил возврат с исполнительного старта ВПП21, по докладу экипажа проблема с левым двигателем по параметрам. Самолет Ан-24, RА-46497, рейс UTR345 Тюмень – Красноселькуп. Эксплуатант – ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», – указано в социальных сетях.

Отметим, по данным электронного табло аэропорта Рощино, самолет Ан-24 вылетел в Красноселькуп с задержкой на 2 часа.