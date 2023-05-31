В окружении парков и аллей: «ТАЛАН» рассказал о новом квартале «Ботаника» в Тюмени

Фото: ООО «Талан-Тюмень».

Авторская архитектура, закрытая территория, функциональные планировки, вид на природный сквер – все это и многое другое предлагает своим будущим жителям ЖК «Ботаника». Рассказываем о новом строящемся квартале в деталях.

Местоположение

Одно из преимуществ нового жилого комплекса – его местоположение. Дома возводятся на первой линии современного микрорайона «Комарово-парк». В планах – строительство общеобразовательных школ и детских садов.

Директор по маркетингу группы компании «Талан» Наталья Гарифуллина. Фото: Владимир Кирчаков.

– Изюминка района – это парки, бульвары и аллеи. 9 километров зеленых аллей, 37 гектаров лесопарков, зеленый сквер, примыкающий к кварталу, который в будущем будет благоустроен, – рассказала директор по маркетингу группы компании «Талан» Наталья Гарифуллина.

Немаловажно и то, что добраться до центра отсюда можно за 20 минут, как и до аэропорта.

Архитектура

Как отмечает ведущий архитектор ЖК «Ботаника» Александр Вдовин, в квартале представлено шесть домов от 7 до 24 этажей, грамотно удаленных друг от друга. Такое расположение позволяет избежать эффекта «окно в окно». Фасады выполнены в спокойных тонах.

Ведущий архитектор ЖК «Ботаника» Александр Вдовин. Фото: Владимир Кирчаков.

– Когда мы работали над фасадами, в основу заложили два принципа: единый стилистический вид всего комплекса, но при этом воспользовались приемом цветового контраста и контраста материалов. Высокие секции выполнены в штукатурке, а низкоэтажные – в кирпиче. В основе цветовых решений подобраны спокойные оттенки. Низкоэтажные секции выполнены в кирпичных тонах, что является привычным для человеческого восприятия.

В высотных секциях мы предусмотрели много белого. И это неслучайно, нам было важно придать зданиям легкости и воздушности, – отметил Александр.

Двор

Особое внимание при разработке проекта застройщик уделил озеленению дворовой территории. Ее площадь – свыше 1 000 кв. метров. Здесь высадят сибирские породы деревьев и кустарников, которые подходят под наш климат. «Талан» также планирует благоустроить и природный сквер площадью свыше 11 000 кв. метров. В закрытом уютном дворе каждый житель найдет себе занятие по душе.

Фото: ООО «Талан-Тюмень».

– Концепция будущего двора отражает основные подходы компании «Талан» к благоустройству. Территория грамотно зонирована, мы учли интересы 10 разных групп жителей. Здесь представлены 24 площадки для детей, для взрослых предусмотрены релакс-зоны с возможностью подключения гаджетов, когда можно совмещать работу и отдых, уютно расположившись прямо на траве или на подиумных островах. В прогулочных зонах есть сухие фонтаны, – рассказывает Наталья.

Фото: ООО «Талан-Тюмень».

Эксперт добавляет, что в квартале есть место и для наземных трехуровневых паркингов, а также открытых парковочных мест по периметру комплекса. Всего в квартале будет 888 парковочных мест.

Планировка

В «Ботанике» представлено 50 разнообразных планировочных решений. Квартиры с мастер-спальнями и кабинетами, гардеробной, гостевой и приватной зонами, с двумя видами балконов – теплым и французским. На последних этажах высоток будут расположены квартиры с панорамным остеклением.

Руководитель отдела продаж Людмила Хорзова. Фото: Владимир Кирчаков.

– Мы запланировали и квартиры-студии. Это наша новинка, ведь квартиры такого формата очень востребованы в Тюмени. Они будут представлены с двумя окнами для более комфортного зонирования, – рассказала руководитель отдела продаж Людмила Хорзова.

Людмила добавила, что «Талан» предлагает варианты с готовым ремонтом и с качественной предчистовой отделкой. Большой плюс – наличие кладовых с доступом на лифте.

Стоимость

На старте продаж – выгодная стоимость. Например, трехкомнатные квартиры можно приобрести от 7,3 млн рублей, однушки – от 4,1 млн рублей, а студии – от 3,4 млн рублей.

Сдача проекта запланирована на четвертый квартал 2025 года. Вариантов покупки несколько: наличные, рассрочка или в ипотеку.

Стоит отметить, что это второй масштабный проект компании «Талан» в Тюмени. Флагманский проект – «Intellect-Квартал», строительство завершено в начале 2023 года.

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ООО «Талан-Тюмень»

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