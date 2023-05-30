Бизнесмены Тюменской области в конце мая отметили свой профессиональный праздник Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД

Как отметил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор, за последние пять лет в области в 1,3 раза вырос индекс промышленного производства, а в обрабатывающих производствах - в 1,7 раза.

- В чем секрет успешной работы Тюменской области по привлечению инвестиций? Никакой тайны тут нет. Привлечение инвестиций - как маховик. Много усилий надо приложить, чтобы запустить, раскрутить этот механизм, зато потом всё работает стабильно и без сбоев. Мы выстроили с предпринимателями доверительный диалог, много лет трудимся над улучшением делового климата, - отметил губернатор.

По его словам, деловые качества, инициативность и целеустремленность помогают и современным предпринимателям вносить весомый вклад в экономику региона и страны, в решение важных текущих и стратегических задач, достойно отвечать на все вызовы времени и достигать успеха. Пандемия, санкционное давление заставили многое пересмотреть, преодолеть барьеры и адаптироваться к сложившимся условиям. В этот непростой период бизнес проявил себя с лучшей стороны.

- Каждый год мы с вами сообща укрепляем региональную экономику, оперативно пересматриваем и внедряем наиболее эффективные и востребованные меры поддержки, реализуем инвестиционные возможности, ведем постоянный диалог, чтобы создавать комфортную среду для бизнеса и сохранять экономическую и предпринимательскую активность, - отметил глава региона.

Он напомнил, что, несмотря на возросшую конкуренцию, Тюменская область находится в числе лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата, а некоторые наработанные практики применяются и в других регионах России. Позитивный тренд наблюдается и в увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятых в этой сфере. Тюменская область привлекательна для инвесторов в том числе по причине поддержки, которую в регионе могут получить бизнесмены. Благодаря благоприятному инвестклимату, в области открываются новые предприятия.

Так, один из проектов, который сейчас реализуется, - создание базы отдыха «Фишпарк «Черная речка». В свой проект инвестор из Тюменского района готов вложить 15 млн рублей, предоставить восемь рабочих мест. Предприниматель планирует создать искусственный водоем для зарыбления форелью, осетром и карпом.

Инвестпроект был представлен экспертному совету Инвестиционного агентства Тюменской области. Всего три бизнес-идеи одобрены и включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области. Еще один предприниматель в Тюмени планирует расширить действующее производство и открыть деревообрабатывающий цех с полным циклом обработки древесины, что позволит увеличить объем ежемесячно выпускаемой продукции до 1 тысячи кубометров.

Общая стоимость проекта - 24 млн рублей, будет создано десять рабочих мест. Предприятие уже приобрело дополнительные станки, углопильный комплекс. Рынок сбыта - компании домостроительной отрасли. Еще одно предприятие, но уже по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки в промзоне поселка Утяшево, расширит ассортимент продукции за счет выпуска линейки сухих коагулянтов, которые заменят импортные аналоги. Сухие коагулянты позволят снизить затраты и трудности при логистических поставках предприятиям-потребителям водного раствора и расширить географию поставок. Предприятие уже реализует продукцию в города Югры, Ямала, Омской области. В планах - выйти на страны ближнего зарубежья. Успешно развивается бизнес и в районах.

Так, 365 предпринимателей Тобольского района развивают разные отрасли экономики: сельское хозяйство, придорожный и гостиничный сервис, торговлю и общественное питание, производство техники, сферу отдыха, туризма и оздоровления. По словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, в 2022 году вместе с инвесторами были реализованы пять бизнес-идей, на сегодняшний день в работе 21 проект, пять из них завершат до конца текущего года. Закончена модернизация стрелкового клуба в поселке Сибиряк.

Летом откроет свои двери новая гостиница в деревне Татарские Медянки. В поселке Прииртышский запустят производство хлебобулочных изделий и готовых блюд в индивидуальной упаковке. Продолжается реконструкция санатория «Радужный» в Малозоркальцевском поселении. - В каждом направлении мы работаем сообща. В помощь нашим предпринимателям открыт районный инвестиционный офис. Всегда на связи наши единомышленники и партнеры - Инвестиционное агентство и Торгово-промышленная палата Тюменской области, - подытожил Леонид Митрюшкин.

МОЛОДЕЖЬ ОСТАЕТСЯ В СЕЛЕ

Быстро и качественно растущая сфера - малый и средний бизнес. В нашем регионе в ней работают 314 тысяч человек, еще 85 тысяч самозанятых - это каждый четвертый житель. Так, в селе Абатское самозанятая Дарья Попова открыла фитнес-студию джампинга ECOZA.

Девушка прошла обучение и готова помогать сельчанкам поддерживать хорошую физическую форму.

- Училась в Федерации джампинга в Челябинске. Стала сертифицированным инструктором по джампдэнсу, а в марте зарегистрировалась как самозанятая. Решила открыть небольшую джамп-студию. Направление новое и набирает обороты, можно охватить разные категории населения. В представительстве Инвестиционного агентства получила консультацию по открытию бизнеса и финансовой поддержке Фонда микрофинансирования, - рассказала самозанятая.

Купить оборудование, мебель и инвентарь, а также оплатить аренду Дарья Попова смогла, получив финансирование по программе «Микрозаймы для самозанятых» под 7,5% годовых. –

Радует, что инициативная молодежь остается в селе и реализует такие интересные, полезные проекты в нашей области, - прокомментировал генеральный директор Фонда микрофинансирования Алексей Мартын.

Еще одна предпринимательница решила запустить производство корма для непродуктивных животных в собственной квартире. Елена Кунгурцева получила заём по беззалоговой программе «Действуй» под 7,5% годовых на два года с отсрочкой на шесть месяцев. Средства необходимы на покупку сырья и материалов для производства готовых кормов для непродуктивных животных.

- Елена решила запустить производство корма для непродуктивных животных. По плану, это небольшое производство в собственной квартире. Уже приобретены автоклав, пробная партия реторт-пакетов, автозапайщик вертикального типа с конвейерной лентой, дегидратор для мяса. В дальнейшем планируется аренда помещения и расширение до масштабного производства с линиями для сухого и влажного корма, - рассказали в фонде.

Интересно, что бизнесмены создают проекты и друг для друга. Например, коворкинг для самозанятых и фрилансеров открыла в Тобольске предприниматель Юлия Гончарова. По программе «Акселерация» ей были выделены средства на ремонт помещения, приобретение мебели, оргтехники, разработку сайта и его продвижение.

- Поддерживая открытие таких проектов, мы помогаем создавать среду для активных и прогрессивных людей. Тобольск активно развивается, ему необходимы подобные пространства, где каждый сможет реализовать свои самые смелые инициативы, - подчеркнул Алексей Мартын.

Отметим, что всего с начала года специалисты регионального фонда выдали 129 микрозаймов на сумму 231 миллион рублей.