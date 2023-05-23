Александр Моор: инвестиции в экономику Тюменской области выросли на 52% за прошедший год

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Форум начался с массового забега на городской набережной. Зажигательная зарядка от заслуженного мастера спорта России Дениса Кудрявцева - и у всех готовность номер один. Более пятидесяти профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни легко одолели 5 километров, а спустя несколько часов, уже в деловых костюмах, слушали спикеров форума.

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

На пленарном заседании губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос на 52% за прошедший год.

- Год назад на предпринимательском форуме мы говорили о том, что поможет нам пройти этот сложный период в экономике. По итогам года объем инвестиций превысил 352 миллиарда рублей. Отмечается прирост субъектов малого бизнеса. Этот год показал, что даже в условиях неопределенности мы можем действовать эффективно, - подчеркнул глава региона.

Отвечая на вопрос, за счет чего удалось достичь рекорда по привлечению инвестиций, Александр Моор подчеркнул, что за один год достичь значимых результатов невозможно. Это всегда многолетняя работа и системная настройка мер поддержки. Традиционно в Тюменской области действуют налоговые льготы, компенсации по лизингу от фонда поддержки промышленности, промышленный кешбэк, который стимулирует нефтегазовые компании покупать продукцию у местных промышленных предприятий.

Много внимания уделялось развитию малого и среднего бизнеса. Докапитализирован фонд промышленности на 700 миллионов рублей. Принято решение о финансировании маленьких проектов в муниципалитетах, рассказал губернатор.

- По 2023 году есть основания полагать, что как минимум будем держаться. Хотя есть ряд крупных проектов, которые летом будут авансированы, и тогда мы сможем поставить новый рекорд, - заключил Александр Моор.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев тоже отметил положительную динамику в экономике региона.

- Тюменская область в последние годы является лидером инвестиционного рейтинга. Это говорит о том, что здесь создаются условия для бизнеса, - сказал полпред.

Также Владимир Якушев подчеркнул, что деловая интеграция бизнеса новых регионов и Уральского федерального округа уже идет, потому что все субъекты округа активно сотрудничают с Луганской и Донецкой народными республиками. По словам полпреда, уральские компании работают в ЛНР и ДНР как регионы-шефы, там много общественных организаций и строительных компаний. Связи уже нарабатываются.

- Отрасли экономики в новых регионах очень схожи с Уралом. В этом плане мы говорим на одном языке. У них и у нас развиты металлургия, сельское хозяйство. Там сегодня предприниматели пытаются воспользоваться мерами поддержки, которые уже работают в других регионах. Они очень активны, хотят пользоваться этими инструментами, но сейчас главная задача, чтобы они в максимально короткий срок интегрировались в правовое пространство. Я уверен, что будут и совместные бизнесы, и контракты, - подчеркнул Владимир Якушев.

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ

Совместные проекты появились уже на форуме. Так, из Тюмени в ДНР будут поставлять металлоконструкции. Займется этим компания «Стальмост», руководство компании и правительство ДНР уже договорились о сотрудничестве.

- Сейчас полным ходом идет интеграция в Россию, открыто окно возможностей. В настоящий момент утверждена программа социальноэкономического развития новых субъектов. На 10 лет предприятия и производства освобождены от налогов. Сегодня основная отрасль - строительная, поскольку наши главные проекты связаны с восстановлением. Исторически наши отрасли - металлургия, уголь, и, как ни странно, не хватает гостиничного бизнеса, - рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что интересными могут быть совместные проекты в самых разных отраслях, включая сельское хозяйство, право и цифровизацию.

- Как минимум одну договоренность я увезу с форума точно. Нам нужно развивать мостостроение. Металлоконструкции требуются и для восстановления предприятий, - подчеркнул Евгений Солнцев.

Отметим, что делегация Донецкой народной республики приняла активное участие в форуме, многие компании проявили готовность к сотрудничеству.

- За все эти годы в Донецкой народной республике, скажу образно, было мало даже форточек возможностей. Сегодня, благодаря взаимодействию с другими регионами страны, в том числе с Тюменской областью, открываются окна возможностей. Мы утвердили программу социально-экономического развития Донецкой народной республики. В первую очередь восстанавливаем социальные объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения. В качестве основных точек взаимодействия с Тюменской областью мы видим строительство и производство строительных материалов. У тюменских предпринимателей есть возможность разместить свои предприятия на Донецкой земле. Кроме того, речь может идти об изготовлении на одном из наших заводов используемых в нефтегазовом комплексе стальных канатов, - отметил Евгений Солнцев.

Благодаря поддержке федерального правительства и российских регионов, в Донецкой народной республике беспрецедентными темпами идет строительство новых школ, детских садов, больниц. Поэтому есть серьезный интерес к опыту и компетенциям тюменских строителей, сказал Евгений Солнцев.

- Донбасс всегда был регионом-донором. У нас огромная, исторически сложившаяся производственная база - металлургия, энергетика, машиностроение, угольная отрасль, химия. Но самый главный ресурс - это наши люди. Жители республики очень патриотично настроены, они хотят возродить и поднять нашу промышленность. Я уверен, что мы обязательно восстановим экономику и будем развиваться, двигаться вперед, - подчеркнул глава правительства Донецкой народной республики.

Инвестиционная команда ДНР вместе с коллегами из других регионов страны проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В рамках образовательной программы уже состоялась презентация накопленного в Тюменской области опыта сопровождения инвестиционных проектов.

В Донецке создано республиканское инвестиционное агентство, которому тюменцы готовы оказывать практическую помощь в работе с инвесторами по конкретным кейсам. По мнению Александра Моора, привлечению инвестиций будет способствовать наделение Донецкой народной республики статусом особой экономической зоны.