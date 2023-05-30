В Тюменской области обсудили цифровую трансформацию региона и ее специфику Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов принял участие в панельной дискуссии «Изменения в налоговом законодательстве и тренды цифровой трансформации для бизнеса». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, глава IT-ведомства рассказал предпринимателям о цифровой трансформации в Тюменской области и ее специфике.

Один из вызовов на пути к цифровому развитию – вопрос информационной безопасности, особенно это касается критической информационной инфраструктуры. Так, к 1 января 2025 полностью запретят использование зарубежного программного обеспечения на объектах такой инфраструктуры. В Тюменской области уже сформировали перечень рекомендованного ПО (его можно посмотреть на сайте регионального правительства). Цель портала – собрать и структурировать информацию о доступных цифровых решениях.

По словам Станислава Логинова, в регионе (да и в России в целом) создают масштабные меры поддержки ИТ-предпринимателей и цифровой отрасли, чтобы не снижать темпы цифровой трансформации.

Что касается кадровой цифровой политики, то один из проектов – Школа программирования Тюменской области – реализуется вместе с региональным ИТ-сообществом. Логинов подчеркнул, что обучение в школе идет по 15 направлениям.

- Мы закрываем потребности работодателей в кадрах и даем возможность гражданам получить новую перспективную профессию в цифровой сфере, - подчеркнул глава регионального департамента информатизации.

Напомним, что с 2022 года в России работают 35 индустриальных центров компетенций, которые отбирают приоритетные проекты для замещения импортных программных решений. Действуют грантовые программы в Российском фонде развития информационных технологий, Сколково по апробации цифровых решений и компенсации расходов.