В нижнетавдинской Областной больнице №15 появились кольпоскопы для диагностики гинекологических заболеваний Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В нижнетавдинской Областной больнице №15 в апреле 2023 появились два прибора для диагностики гинекологических заболеваний под названием «кольпоскопы». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, их закупили в рамках региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Один аппарат поставили в кабинете акушера-гинеколога женской консультации, второй отдали врачам Тюневской врачебной амбулатории. С помощью этих приборов врачи диагностируют онкозаболевания в начальной стадии развития. Чаще всего кольпоскопию назначают по результатам цитологического мазка, по визуальному осмотру на кресле или по каким-то жалобам пациенток.

По словам акушера-гинеколога женской консультации Любови Бабиковой, каждый год в больнице выполняют более 150 кольпоскопий.

- В прошлом году было выявлено 45 предраковых заболеваний шейки матки и 2 случая рака шейки матки на ранней стадии заболевания, - отметила акушерка.

Раннюю диагностику рака шейки матки выполняют в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», одним из приоритетных направлений которого является борьба с онкологическими заболеваниями.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что пройти современное обследование – кольпоскопию – на новом цифровом оборудовании могут пациентки и уватской Областной больницы №20. Летом 2021 года в женскую консультацию поступил цифровой видеокольпоскоп для выявления патологий шейки матки и других органов.

Благодаря этому прибору можно сохранить репродуктивную функцию пациентки. За счет мощного увеличения прибор способен выявлять патологии даже при незначительных изменениях формы и цвета органов.