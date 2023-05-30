В Тюменской области 29 медицинских организаций оказывают паллиативную помощь Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Услуги по паллиативной медицинской помощи (неизлечимо больным людям. – Прим. ред.) в Тюменской области оказывают 29 медицинских организаций. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, с начала 2023 года ее оказали почти 5,5 тысячи пациентов. На базе 26 медицинских организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи работают кабинеты паллиативной медицинской помощи, ее оказывают в том числе в амбулаторных условиях, на дому.

В 19 медицинских организациях оказание паллиативной медицинской помощи происходит на койках паллиативной помощи в условиях стационара. Причем коек для этого достаточно. В регионе также организованы 15 выездных патронажных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи на дому.

Получить паллиативную помощь могут пациенты:

- с разными формами злокачественных новообразований;

- с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, если невозможно достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;

- с хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития;

- с тяжелыми необратимыми последствиями нарушения мозгового кровообращения, необходимостью проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;

- с тяжелыми последствиями травм и необходимостью проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказания медицинской помощи;

- с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях развития заболевания;

- с разными формами деменции, включая болезнь Альцгеймера;

- с социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии развития, необходимостью проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи.