Подрядчик уложил деформационные швы на путепроводе на Обходе города Тюмени Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Ремонт путепровода на Обходе г. Тюмени продолжается в районе ул. Авторемонтной, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, подрядчик уже обустроил на дороге полиуретан-металлические деформационные швы. Это новейшая технология, которая применяется второй год подряд на мостах и путепроводах региона.

Конструкция деформационного шва состоит из набора металлических модулей и пружинных комментаторов, которые заполняются особым, трехкомпонентным составом на основе резиновой крошки, чистого полиуретана и отвердителя. Эти конструкции – отличная альтернатива привычным металлическим деформационным швам. Они долго служат и обеспечивают комфорт проезда по мосту. Из высокоточного полимербетона обустраивают пришовные зоны, благодаря чему шов становится надежным. В состав полимербетона входят кварцевый песок, смесь полимеров и отвердитель.

Однако заливать деформационные швы не так-то просто. После замешивания нужно несколько минут равнять смесь, пока она не затвердела. За соблюдением технологии устройства деформационных швов на путепроводе в районе Плеханово внимательно следил представитель компании-производителя полимеров, благодаря чему монтаж прошел успешно.

Уже сегодня, 30 мая, планируется запустить движение по отремонтированной части путепровода и начать ремонтировать соседний участок. Объезд организуют с двух сторон. В момент перестановки ограждения зоны ремонта возможно затруднение движение по путепроводу в сторону Московского тракта.