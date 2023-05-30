Духота и пекло: последние дни мая в Тюмени будут особенно жаркими

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В будни температура воздуха днем сохранится в районе +33 градусов. Весна для тюменцев закончится духотой и палящим солнцем. Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 30 мая, столбики термометров в Тюмени достигнут +33 градуса, к середине недели температура снизится на пару градусов, но адская духота и жара сохранятся в регионе.

Сегодня в Тюмени и области ожидается гроза при средней температуре ночью до +13 градусов Цельсия. Так, температура днем и ночью с 30 мая по 2 июня составит:

– 30 мая, облачно, кратковременные дожди. +23…+28 градусов, местами до +33 градусов.

– 31 мая, облачно, небольшой дождь, +25…+31 градус.

– 1 июня, солнечно, без осадков. +24…+30 градусов.

– 2 июня, облачно, осадки до 1 мм. +29…+31 градус.