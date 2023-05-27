В Тюменской области с января по март 2023 года умерли 7 тысяч 803 человека Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Естественный прирост населения в Тюменской области с января по март 2023 года составил 2 тысячи 546 человек, что на 67,6% выше показателя 2022 года. По данным Тюменьстата, за три месяца в регионе родилось 10 тысяч 349 детей.

Однако, рождаемость уменьшилась на 1,6%, как и уровень смертности. С января по март 2023 года умерли 7 тысяч 803 человека, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в прогнозе социально-экономического развития РФ говорится, что страна выйдет на естественный прирост населения. Но только к 2024 году. До тех пор высокий уровень смертности и сокращение числа женщин от 20 до 34 лет будет работать на вымирание страны.