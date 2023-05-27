Кому в Тюменской области платят больше 100 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Тюменьстата назвали среднемесячные зарплаты в разных сферах в Тюменской области, некоторые из которых превышают 100 тысяч рублей.

В частности, работникам сферы добычи нефти и газа в среднем платят 206,9 тысяч рублей, что на 19% больше, чем в 2022 году. Специалистам сферы добычи полезных ископаемых платят почти 170 тысяч в месяц, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Работникам обрабатывающих производств платят по 134,1 тысяче рублей, работникам производства машин и оборудования – 131 тысячу рублей, специалистам отрасли воздушного транспорта – 138,3 тысячи рублей. В научных исследованиях и разработках платят по 113,8 тысяч рублей.

Работникам сферы образования в среднем платят по 50,6 тысяч рублей, в области здравоохранения и госуслуг – 60,4 тысячи рублей.

Как сообщает «Вслух.ру», средняя номинальная зарплата в регионе составила 62,9 тысяч рублей, что на 16,4% больше, чем год назад.