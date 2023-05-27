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НовостиДом. Семья27 мая 2023 6:08

Тюменские ученые работают над созданием питательной смеси для больных собачек и кошечек

Специалисты создадут легкоусвояемый гипоаллергенный продукт
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменские ученые работают над созданием питательной смеси для больных собачек и кошечек

Тюменские ученые работают над созданием питательной смеси для больных собачек и кошечек

Фото: Татьяна Коркина

Рецептуру смеси для домашних питомцев, которые не могут пережевывать и глотать пищу из-за травм или расстройств пищеварения разрабатывают ученые и студенты ГАУ Северного Зауралья. Ведь при применении сбалансированных комплексных смесей энтерального питания питомец выздоравливает быстрее, чем при введении специальных препаратов.

Как сообщает «АиФ-Тюмень», питание специальными смесями сокращает время пребывания вашего любимчика в стационаре и снижает риск послеоперационных осложнений.

Специалисты под руководством доктора ветеринарных наук Ларисы Глазуновой планируют разработать легкоусвояемый гипоаллергенный продукт, который содержит в себе питательные вещества, микро- и макроэлементы. Сейчас аналогов этому продукту нет, и тюменские ученые могут занять нишу в фармацевтической индустрии.

Рацион будет соответствовать физиологическим особенностям организма животного и поспособствует скорейшему выздоровлению тяжелобольных собачек и кошечек.