Что делать, если укусила змея Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врач-токсиколог тюменской ОКБ №2 Виолетта Уткина рассказала о правилах оказания первой медицинской помощи при укусе змеи. Если укусила гадюка, то примерно через 10-30 минут на месте появится отек, покраснение, ощущение жжения и слабая боль. При укусе ужа место травмы покраснеет, появится ощущение покалывания, конечность может онеметь. Кстати, тяжелее всего укусы переносят дети, которым впоследствии нужна интенсивная терапия.

Так какие меры нужно предпринять, если вас укусила змея?

- Не двигайте укушенной конечностью, обеспечьте ей покой;

- Наложите на место укуса сухую повязку, но не перевязывайте туго;

- Выпейте антигистаминный препарат (дозировка должна соответствовать возрасту);

- Обратитесь за медицинской помощью;

- Пейте больше воды.

Запрещено самостоятельно высасывать яд, надрезать место укуса, прижигать рану, двигать поврежденной конечностью, накладывать жгут, прикладывать лед или компресс.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», попавший в организм человека яд гадюки может разрушить клетки крови. А это приводит к образованию тромбов, которые закупоривают сосуды. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие. Ведь всплеск адреналина в крови приводит к быстрому всасыванию крови.

КСТАТИ

С начала весны в медучреждения обратились два человека с укусами змеи, тогда как в 2022-м за помощью обратились восемь пострадавших.