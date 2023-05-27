ФК «Тюмень» сразится на поле с командой «Челябинск» в заключительном домашнем матче

Фото: https://vk.com/tyumen_fc

Уже завтра, 28 мая, ФК «Тюмень» встретится на поле с командой «Челябинск». Это последний домашний матч нынешнего сезона и в ФНЛ-2. В первом этапе сезона клубы встречались дважды: 30 июля 2022 тюменцы обыграли соперников со счетом 3:0, а 23 апреля – со счетом 2:1.

По данным «Вслух.ру», на четвертом месте турнирной таблицы группы 4а – команда «Челябинск», заработавшая 40 очков, а вот «Тюмень» - на первом месте с 54 баллами. После победы над «Амкар-Пермью» ФК «Тюмень» досрочно занял первое место в группе, что позволит ему перейти из второй лиги в первую в следующем сезоне.

Билеты на заключительный домашний матч второй лиги уже появились в продаже.