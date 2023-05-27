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НовостиПроисшествия26 мая 2023 21:15

Погода в Тюмени 27 мая 2023: все так же жарко

В Тюмени 27 мая 2023 жара так и не уйдет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Погода в Тюмени 27 мая 2023: все так же жарко

Погода в Тюмени 27 мая 2023: все так же жарко

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 мая, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха +3… +8 C, местами до +13 C. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха +23… +28 C.

Погода в Тюмени 27 мая 2023

Погода в Тюмени 27 мая 2023

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

27 мая по народному календарю (14 мая по старому стилю) День Сидора Бокогрея (Исидора). «Бокогреем» его назвали потому, что с этого дня перестают дуть северные ветры. С этого дня на Руси прилетали стрижи и ласточки, которые несли тепло в Русь.

Если день на Сидора был ясны, значит, будет хороший урожай огурцов. Если было холодно, значит, и лето будет таким же.