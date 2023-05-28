Опытный кровельщик рассказал тюменцам, как не дать шиферной крыше «зацвести»

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Владельцы дач и частных домов с шиферной крышей прекрасно знают, что она может «зацвести»: стать зеленой, зарасти мхом и лишайником. Из-за всего этого материал портится и становится хрупким. Как избежать подобного, рассказал опытный кровельщик Данила Матвеев.

- Сначала надо очистить шифер от мха и мусора, затем следует помыть его из шланга или керхером, а после - дать полностью просохнуть, - говорит специалист.

Также, по его словам, нельзя начинать покраску, пока покрытие мокрое - вздуется краска.

- Обязательно нанесите грунтовку, а уже потом красьте. Используйте полимерные или акриловые краски, они выгорают меньше. А еще создают прочную пленку, защищающую от неблагоприятных погодных условий. Можно приобрести силиконовую эмаль, которая применяется при высотном строительстве и продляет срок службы шифера лет на пять, - порекомендовал мастер.

А еще кровельщик посоветовал выбирать для окрашивания облачный день. Работы, выполненные во время жары, приведут к тому, что слой краски быстро облезет, сообщает «АиФ-Тюмень».