Сдавать ЕГЭ в Тюменской области будут более 11 тысяч человек

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В России стартовал основной этап ЕГЭ. В 2023 году в Тюменской области экзамены сдают более 11,1 тысяч человек, из которых 10,7 тысяч - выпускники этого года.

Для получения аттестата одиннадцатиклассникам нужно набрать 24 балла по русскому языку и 27 баллов по профильной математике, базовый уровень оценивается по 5-балльной шкале.

Кстати, математику профильного уровня выбрали треть участников ЕГЭ - 3,9 тысяч, а базового - 7,1 тысяч.

Все экзамены начнутся в 10.00 по местному времени. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 29 мая, составит 3 часа и 30 минут. ЕГЭ по математике назначено на 1 июня, чтобы написать профильный уровень, участникам дадут 3 часа и 55 минут, базовый - 3 часа.

«Неуды» по обязательным предметам можно будет пересдать в дополнительный период в сентябре, все остальные дисциплины - в следующем году, сообщает «Вслух.ру».