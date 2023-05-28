В Тюмени появится лаборатория нейрохирургического прототипирования

Фото: федеральный центр нейрохирургии

В тюменском федеральном центре нейрохирургии откроют лабораторию нейрохирургического прототипирования. В ней установят комплект оборудования и специализированного программного обеспечения, позволяющие создавать прототипы различных нейрохирургических моделей.

- На сегодняшний день создание 3D-модели, используя данные конкретного пациента, применение компьютерного 3D-моделирования и аддитивных технологий стало настоящим прорывом во многих направлениях хирургии, и я уверен, что мы сделаем не одно открытие, - заявил главврач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, члена-корреспондента РАН и заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Кстати, к реализации 3D-проектов будут привлекать учеников физико-математической школы. Образовательное учреждение даже передаст центру во временное пользование современный мобильный 3D-принтер и сканер с возможностью создания 3D-моделей.

Отметим, что сотрудничество федерального центра нейрохирургии в Тюмени и физико-математической школы началось более года назад. Тогда учреждение было вовлечено в федеральный образовательный проект «Сириус» и получило больше возможностей для проведения научной и экспериментальной работы, сообщает «Тюменская линия».