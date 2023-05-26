В Тюмени 1, 12 и 24 июня запретят продажу алкоголя в честь праздников

Запрет на продажу алкогольных напитков в Тюмени установят 12 июня – в День России. Фото: Татьяна Коркина

В июне на несколько дней запретят продажу алкоголя в тюменских магазинах. Первая дата – День защиты детей, 1 июня. Розничную продажу спиртного ограничат в честь праздничных дат. Запрет на продажу алкоголя будет установлен с 8:00 до 21:00 по местному времени.

– Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8 до 21 часа по местному времени в Международный день защиты детей, 1 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Добавим,что запрет на продажу алкогольных напитков в Тюмени установят 12 июня, в День России, и 24 июня, в День молодежи. Стоит напомнить, что в эти дни ограничения на продажу спиртного вводятся для заведений и магазинов, которые расположены вблизи мест, где проходят массовые мероприятия.