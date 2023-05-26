Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:42

В Тюменской области молодых парней отправили в колонию на 23,5 года за убийство, угон автомобиля и кражу ружья

Тюменцы должны выплатить моральную компенсацию пострадавшим на сумму почти 150 тысяч
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В Тюмени суд вынес приговор по делу об убийстве, краже и угоне. Сегодня 19-летний и 22-летний жители Бердюжского района признаны виновными по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Хищение огнестрельного оружия» и «Угон автомобиля», сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Судом было установлено, что в августе 2019 года подсудимые пили алкоголь на лесопилораме в одной из деревень Тюменской области.

– В ходе возникшего конфликта с работником лесопилорамы мужчины убили его, нанеся множественные удары ножом. С целью скрыть следы преступления они закопали тело потерпевшего, а его вещи сожгли, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также 22-летний парень в марте 2022 года украл у сельчанина ружье. А вместе с приятелем в апреле этого же года угнал автомобиль у жителя села Бердюжье, причинив тем самым материальный ущерб тюменцу на 118 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, судья отправил 19-летнего подсудимого в исправительную колонию общего режима на 6,5 лет, а его подельника – на 17 лет в колонию строгого режима. В совокупности молодые люди получили 23,5 года тюрьмы. Также они должны выплатить моральную компенсацию пострадавшим на сумму почти 150 тысяч рублей и 118 тысяч за украденный автомобиль.