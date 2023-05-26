Почти 130 нарушений пожарной безопасности зарегистрировали в лесах Тюмени за два месяца

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Более 80 административных дел заведено в Тюмени из-за нарушений противопожарного сезона. Сотрудники подразделения МЧС ведут ежедневные рейды по выявлению и пресечению нарушений противопожарного режима. По 47 фактам нарушений ведется проверка.

– С начала действия пожароопасного периода сотрудниками ОНД и ПР по городу Тюмени по фактам нарушений требований пожарной безопасности составлено 83 административных дела в отношении физических и юридических лиц. Еще по 47 фактам нарушений ведется проверка. На сегодняшний день работа по выявлению и пресечению нарушений противопожарного режима продолжается, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области действует противопожарный сезон до 3 июня 2023 года. Также в регионе объявлен режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров.