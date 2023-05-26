В Тюмени ищут сварщиков на зарплату до 170 тысяч рублей каждый месяц

Самые высокие заработные платы у сварщиков в ЯНАО.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени наблюдается острый дефицит сварщиков. С начала 2023 года в регионе было открыто около 900 вакансий по этой специальности. В Тюмени сварщикам предлагают заработную плату от 75 до 172 тысяч рублей в месяц.
Наиболее сильно нуждаются в сварщиках в Башкортостане и Свердловской области. Сотрудникам предлагают проводить работу на строительных объектах и в компаниях, занимающихся металлургией, рассказали специалисты сервиса по подбору персонала.
Самые высокие заработные платы у сварщиков в Ямало-Ненецком автономном округе. Там потенциальным работникам предлагают оплату труда в 180 тысяч рублей.