Руководитель тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо не стала публично отчитываться о доходах за 2022 год

В 2021 году глава ведомства заработала 3,6 миллиона рублей. Фото: Татьяна Коркина

Глава Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо не стала отчитываться о доходах в 2022 году. Такое заявление появилось в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Декларации о доходах руководителей и сотрудников Роспотребнадзора не станут публиковать для общественности.

«Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», – указано на официальном сайте Роспотребнадзора Тюменской области.

Напомним, что в 2021 году глава ведомства заработала 3,6 миллиона рублей. У нее во владении есть дом площадью почти 100 квадратных метров и элитный автомобиль Mercedes. Муж Галины Шарухо получил 12,2 миллиона рублей за 2021 год.