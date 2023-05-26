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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:05

Массовое ДТП из четырех автомобилей произошло 26 мая на Алебашевской в Тюмени

Водитель Mazda нарушил правила перестроения и протаранил проезжающие мимо машины
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Массовое ДТП произошло 26 мая утром по улице Алебашевской в Тюмени. На магистрали столкнулись четыре автомобиля: Mazda, KIA Rio, KIA Ceed и Peugeot.

По предварительной версии инспекторов ГИБДД, водитель Mazda нарушил правила перестроения и протаранил проезжающие мимо машины. В аварии получила травмы 33-летняя водитель KIA Ceed. Ее госпитализировали в местное отделение больницы.

Затруднений в движении транспорта сейчас нет, выясняются обстоятельства ДТП, уточнили в ведомстве.