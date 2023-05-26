Массовое ДТП из четырех автомобилей произошло 26 мая на Алебашевской в Тюмени

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Массовое ДТП произошло 26 мая утром по улице Алебашевской в Тюмени. На магистрали столкнулись четыре автомобиля: Mazda, KIA Rio, KIA Ceed и Peugeot.

По предварительной версии инспекторов ГИБДД, водитель Mazda нарушил правила перестроения и протаранил проезжающие мимо машины. В аварии получила травмы 33-летняя водитель KIA Ceed. Ее госпитализировали в местное отделение больницы.

Затруднений в движении транспорта сейчас нет, выясняются обстоятельства ДТП, уточнили в ведомстве.