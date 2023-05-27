В «Ночь музеев» жители Ишима посетили Комиссариатский дом и музей Иванушки Петровича Д.

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В «Городской управе», обновленном музее Ершова и Арт-галерее в Ишиме с размахом прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Для посетителей Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, который объединяет все вышеназванные музеи, работали многочисленные выставки, мастер-классы, творческие встречи и концерты.

По словам одной из участниц «Ночи Музеев», она успела побывать во всех трех зданиях музейного комплекса.

- Посетили открытие семейной выставки художников в арт-галерее, затем обошли обновлённый музей П. П. Ершова. Затем вернулись в галерею, чтобы полепить из полимерной глины. Пока глина запекалась, побывали в здании городской управы. Потом опять вернулись в арт-галерею, где порисовали пастелью, - делится эмоциями девушка.

На родине знаменитого сказочника, в селе Ершово, участники выездных экскурсий посетили Комиссариатский дом и музей Иванушки Петровича Д. В нем собрали предметы русского быта времен Петра Ершова, включая веретена, прялки и рубели. А в бывшей деревне Безруково построили бревенчатый дом, где воссоздали атмосферу эпохи Александра I.