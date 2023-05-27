В Тюмени музей исторического оружия планируют дополнить солдатиками и военными игрушками

Фото: https://vk.com/tsum72

Уникальные экспонаты и новые коллекции можно увидеть в двух музеях тюменского ЦУМа. По словам гендиректора ЦУМа Юлии Глазуновой, в музейном пространстве проводятся индивидуальные и коллективные экскурсии, поэтому каждый может найти что-то интересное и познавательное для себя.

К примеру, в музее Тюменской торговли можно проследить историю от времен Ермака вплоть до времен СССР. Часть экспонатов уникальная, она позволяет узнать, как развивалась торговля в Тюменской области на протяжении 400 лет.

- Связи между городами налаживались в большей степени как раз благодаря обмену товарами, - говорит Юлия.

В Музее исторического оружия можно увидеть более сотни экземпляров автоматов, ружей и пулеметов. По словам руководителя музея исторического оружия Алексея Патенко, сейчас появилась идея дополнить музей выставкой детской военной игрушки. Ведь советское детство было немыслимо без игр в «войнушку» и солдатиков.

- Кроме солдатиков мы дополняем нашу выставку другими детскими игрушками, связанными с военной тематикой, ждём открытия второго зала, где сможем все это показать, - рассказал Алексей Патенко, отметив, что подростки узнают музейное оружие по многочисленным компьютерным «стрелялкам».