Губернатор Тюменской области Александр Моор стал участником фотопроекта про значимые книги

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал участником фотопроекта «Читают все!». Глава региона, также как знаменитые политики, спортсмены и блогеры сфотографировался с значимыми книгами и объяснил, почему он выбрал именно это издание.

— Александр Моор выбрал книгу «Земля больших людей», она посвящена людям, которые вершили историю Тюменской области и заложили основу сибирского характера. Это книга как о героях прошлых веков, так и о современниках, — рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Выставка фотоснимков и книг откроется в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева во время «Библионочи – 2023». Она стартует сегодня, 26 мая 2023 года.