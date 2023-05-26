В Тюмени на Интернациональной обнаженного мужчину нашли лежащим на детской площадке

Молодой парень пролежал в таком состоянии несколько часов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на улице Интернациональной у детской площадки жители заметили обнаженного мужчину, который в бессознательном состоянии спал на газоне. Инцидент произошел накануне днем, 25 мая, рассказали пользователи социальных сетей в группе «ЧС Тюмень».

По словам очевидцев, молодой парень пролежал в таком состоянии несколько часов, пока тюменцы не вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители составили на него административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.