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НовостиОбщество26 мая 2023 4:47

В Тюмени на Интернациональной обнаженного мужчину нашли лежащим на детской площадке

Молодой парень пролежал в таком состоянии несколько часов
Серафима Краснова
Молодой парень пролежал в таком состоянии несколько часов.

Молодой парень пролежал в таком состоянии несколько часов.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на улице Интернациональной у детской площадки жители заметили обнаженного мужчину, который в бессознательном состоянии спал на газоне. Инцидент произошел накануне днем, 25 мая, рассказали пользователи социальных сетей в группе «ЧС Тюмень».

По словам очевидцев, молодой парень пролежал в таком состоянии несколько часов, пока тюменцы не вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители составили на него административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.