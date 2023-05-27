Тюменские онкологи и анестезиологи избавили пациентку от гигантской 25-килограммовой опухоли Фото: Татьяна Коркина

В Медицинском городе хирурги избавили женщину от 25-килограммовой доброкачественной опухоли, которая приковала пациентку к постели. Она сдавливала практически все внутренние органы, распространившись от малого таза до диафрагмы. Как сообщили в департамент здравоохранения Тюменской области, к врачу пациентка не обращалась 12 лет, мучаясь от невозможности двигаться, вставать и спать на спине.

Команда онкологов, анестезиологов и трансфузиолога оперировали даму семь часов. Работа осложнялась тем, что пациентка находилась на операционном столе в нестандартном положении. Врачи уложили ее на бок, так как гигантская опухоль давила на сосуды, снижая движение крови в системе нижней половой вены и брюшного отдела аорты.

К счастью, опухоль успешно удалили, сохранив все внутренние органы. Онкологи и анестезиологи Медгорода восстановили работу всех органов и систем, пострадавших от компрессии. Пациентка долго восстанавливалась, но уже через месяц после операции была выписана из больницы. По мнению врачей, совсем скоро женщина вернется к полноценной жизни.