Девушка на мотоцикле протаранила припаркованные автомобили в центре Тюмени

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В центре Тюмени по улице Республики молодая девушка не справилась с управлением мотоцикла и врезалась в припаркованные автомобили. Байкерша получила травму ноги, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

— 4 ДТП с участием мотоциклистов произошло вчера в Тюменской области, два из них спровоцировали «бесправники». В центре Тюмени, на ул.Республики, 92, 28-летняя девушка не справилась с управлением мотоцикла, задела припаркованные Toyota и Hyundai, а сама получила травму ноги. Водительского удостоверения на управление мотоциклом она не имеет, — заявили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Аналогичная авария произошла в поселке Винзили, где 16-летний парень не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть автомобиля. Подросток получил травму ключицы.