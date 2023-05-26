Туман накроет Тюменскую область 26 мая 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ночь на пятницу, 26 мая, в Тюменской области прогнозируется туман. О его появлении в отдельных районах региона предупредили в ГУ МЧС России Тюменской области.

Днем в пятницу, 26 мая, температура воздуха вырастет до +26 градусов. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер подует юго-восточный, при порывах его скорость достигнет 11 метров в секунду.

В субботу и пятницу, 27 и 28 мая, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха. Осадков до конца недели не ожидается. Атмосферное давление в эти дни будет падать.