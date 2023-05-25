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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:34

В Тюменской области мужчина убил спящего гостя, пытаясь выгнать из дома

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Бутусово
Серафима Краснова
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Бутусово.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Бутусово.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области мужчина убил гостя, пытаясь выгнать из дома. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Бутусово Ишимского района.

По версии следствия, 25 февраля мужчина распивал алкоголь со своим приятелем у себя на квартире в доме на улице Зеленой. Пьяный гость крепко уснул, хозяин попытался его разбудить и выгнать, но знакомый никуда уходить на собирался.

– Тогда злоумышленник нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».