В Тюменской области мужчина убил спящего гостя, пытаясь выгнать из дома

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Бутусово. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области мужчина убил гостя, пытаясь выгнать из дома. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Бутусово Ишимского района.

По версии следствия, 25 февраля мужчина распивал алкоголь со своим приятелем у себя на квартире в доме на улице Зеленой. Пьяный гость крепко уснул, хозяин попытался его разбудить и выгнать, но знакомый никуда уходить на собирался.

– Тогда злоумышленник нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».